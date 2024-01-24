Лавров назвал ложной ставкой расчет кудров Сирии на "американский зонтик"

Глава МИД РФ отметил, что "однажды это уже было"

ООН, 24 января. /ТАСС/. Политические силы среди сирийских курдов, рассчитывающие на покровительство Соединенных Штатов, делают морально и политически ложную ставку. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

Комментируя информацию о том, что США рассматривают возможность полного вывода войск из Сирии, Лавров напомнил, что "однажды это уже было", когда бывший американский лидер Дональд Трамп объявлял о соответствующем намерении. Министр подчеркнул, что тогда руководители курдского альянса "Силы демократической Сирии" (СДС) тут же стали просить Россию и ее военнослужащих помочь установить контакты с Дамаском. "Через несколько дней США передумали, и представители СДС, курды, перестали просить о том, чтобы мы помогли контакты с Дамаском установить, сразу вернулись под американское крыло", - добавил он.

"Так что здесь дело не в том, уйдут они или не уйдут, они там незаконно. И те политические силы среди сирийских курдов, которые рассчитывают на американский зонтик, на американское покровительство, они делают морально и политически ложную ставку", - обратил внимание Лавров.

Ранее в среду журнал Foreign Policy со ссылкой на четырех должностных лиц в Госдепартаменте и Пентагоне сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода американских войск с территории Сирии. По их данным, Белый дом больше не заинтересован в миссии США в Сирии, которую "считает ненужной". В настоящее время в американской администрации ведется обсуждение, когда и каким образом могут быть выведены войска, хотя окончательное решение пока не принято.

По словам источников журнала, одним из путей вывода американских войск может стать соглашение о сотрудничестве между сирийскими властями и СДС для противостояния террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Авторы публикации полагают, что такое соглашение невозможно ввиду невыполнимости условий и из-за того, что власти Сирии и СДС "далеко не являются естественными союзниками".