Лавров считает национальные выборы в ЕС важнее выборов в Европарламент

Глава МИД России отметил, что это "более интересно, нежели смотреть, кто и как будет договариваться, достигать сделок по поводу прохождения в Европейский парламент"

ООН, 24 января. /ТАСС/. Национальные выборы в Европейском союзе (ЕС) представляют гораздо больший интерес, нежели выборы в Европарламент, поскольку позволяют понять, какие европейские страны стремятся противодействовать растворению в бюрократическом аппарате ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совета Безопасности ООН.

"Я не интересуюсь и не слежу за этими выборами (в Европарламент - прим. ТАСС), - отметил он. - Думаю, что гораздо полезнее смотреть, кто из европейских стран в ходе своих национальных выборов стремится все-таки не позволить растворить каждую европейскую нацию в безликом бюрократическом брюссельском аппарате".

Глава российского внешнеполитического ведомства признался, что "плохо знаком" с Европарламентом как неким "политическим организмом". "Мы периодически слышим о русофобских заявлениях, которые там принимаются или какие-то постановления на бумаге", - добавил он.

Следить за национальными выборами, по его словам, "более интересно, нежели смотреть, кто и как будет договариваться, достигать сделок по поводу прохождения в Европейский парламент".