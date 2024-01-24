Факты о крушении Ил-76 и беспочвенность "российской угрозы". О чем говорил Лавров в США

Россия - последняя страна, которая могла бы желать войны, поэтому заявления о "российской угрозе" беспочвенны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам его участия в мероприятиях Совбеза ООН.

Министр подчеркнул, что Запад сделал неизбежной специальную военную операцию на Украине, скептически отнесся к предложениям быстро урегулировать конфликт и, комментируя катастрофу российского самолета с украинскими пленными, назвал методы Киева террористическими. Он также рассказал о контактах Москвы и Вашингтона, перспективах палестинского урегулирования и дал оценку ситуации вокруг Йемена.

ТАСС собрал основные тезисы Лаврова.

О катастрофе Ил-76

Киев, сбивший российский самолет с украинскими пленными над Белгородской областью, использует террористические методы. Сперва Украина "заявила о своей очередной победе", но, как только стало известно, что на борту были пленные, "сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер бравурные сообщения".

В Киеве точно знали о готовившемся обмене пленными - там "не могли не знать". "Что касается вопроса <...> о причинах, по которым украинская сторона этот преступный акт совершила, мы сейчас устанавливаем факты".

Москву не волнует возможное неверие Запада в то, что на борту были украинские пленные: "Международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою <...> дискредитирующую позицию".

Россия в связи с произошедшим запросила срочное заседание Совбеза ООН: "Очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее".

О Трампе и урегулировании на Украине

Лавров в ходе визита в Нью-Йорк не встречался с экс-президентом США Дональдом Трампом или его представителями и сомневается в способности американского политика быстро урегулировать конфликт на Украине: "Я не хочу играть - я не могу верить во что-то, что не материализовано. Посмотрим. Я сомневаюсь, что украинская сторона будет готова на какое-либо урегулирование".

Специальная военная операция стала неизбежной после того, как Запад проигнорировал аргументы Москвы, что из Украины не нужно "делать прямую угрозу" на российских границах.

О контактах с США

России и США нечего обсуждать в сфере контроля над вооружениями - договоренности между странами опираются на "принципы неделимости безопасности, принципы равноправия, взаимного уважения": "А принципы американцами были растоптаны".

О "российской угрозе"

Утверждения западных лидеров, будто Россия "пойдет на Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО", - это "чушь, короче говоря": "У нас нет никакого желания, никакой необходимости - ни военной, ни политической, ни экономической - куда-то на кого-то нападать".

"Никому не хочется большой войны. И нам - в последнюю очередь".

О палестинском урегулировании

Россия обеспокоена заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что "речи о создании палестинского государства не идет". Москва заинтересована в долгосрочном решении проблемы и настаивает, чтобы "шаги уже в практическом плане были сделаны, чтобы был четкий график", иначе стороны упустят "очень редкий, исторический шанс".

Условия Израиля для временного прекращения огня в Газе - это "торг, который отвлекает от существа проблемы", прекращение огня должно быть безусловным и немедленным.

О ситуации на Корейском полуострове

США активно сколачивают военный блок с Южной Кореей и Японией и проводят масштабные учения, цель которых - подготовка к войне с КНДР. Россия же развивает отношения с республикой "достаточно активно, устойчиво".

В Пхеньяне в этой ситуации "стремятся быть самостоятельными, не плясать ни под чью дудку", а объявленный им отказ от идеи объединения полуострова свою лепту внесли "те, кто считает себя хозяевами Земли".

О ситуации вокруг Йемена

Обстрелы Йемена Соединенными Штатами и Великобританией - это "чистой воды разбой, а никакая не самооборона".

О миротворцах в Карабахе

Вопрос размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе "не касается армянской стороны" - Ереван признал суверенитет Баку над регионом.

О процессе в МУС

Инициированный Украиной против России процесс в Международном уголовном суде "будет запредельно политизирован, сомнений никаких нет". Поддержка Киева в этом иске 40 странами - "нарушение всех прецедентов".

О российском ядерном оружии в Белоруссии

Объяснять размещение российского ядерного оружия в Белоруссии не нужно - "все было объяснено" лидерами двух стран. При этом США "долгие десятилетия держат свое ядерное оружие" на территории союзных им государств.

О талибах

Россия поддерживает контакты с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) "как с людьми, которые имеют реальную власть в стране": "Но мы, как и все остальные члены ООН, пока официально не признаем "Талибан" - пока движение не создаст инклюзивное правительство.

О выборах в Европарламент