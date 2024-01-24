Слуцкий: закон о передаче Украине активов РФ окончательно подорвет доверие к США

Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что коллективный Запад создает "еще один способ отъема денег" и при этом "не чтит ни закон, ни право"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Принятие законопроекта о передаче российских активов Украине окончательно подорвет доверие к Вашингтону. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Билль о конфискации резервов России на сумму в $300 млрд - мина замедленного действия под западным инвестиционным рынком. Поскольку его принятие окончательно и бесповоротно подорвет доверие к Вашингтону", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, своими "благими намерениями" американские сенаторы выстлали для национальной экономики США дорогу в "ад", где легализовано воровство и "плюют" на право частной собственности.

Кроме Вашингтона, заметил глава думского комитета, доверие будет также подорвано к Брюсселю, где отдельные члены Евросоюза уже "протягивают руки" к российским дивидендам, как это делает Бельгия, намеревающаяся направить Киеву €611 млн из доходов от замороженных российских средств.

"Остап Бендер знал четыреста "способов отъема денег". Коллективный Запад на наших глазах создает еще один. И не чтит при этом ни закон, ни право. У России есть все основания ответить на западное мошенничество соразмерно и без потерь для государственной казны", - добавил Слуцкий.

Ранее в пресс-службе комитета по иностранным делам Сената Конгресса США ТАСС сообщили, что комитет поддержал законопроект, предусматривающий передачу Вашингтоном Украине конфискованных российских активов.