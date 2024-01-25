Посол РФ заявил, что Москва и Буэнос-Айрес могут теснее взаимодействовать в G20

Дмитрий Феоктистов отметил, что обе страны считают важным добиваться решения актуальных задач в области устойчивого развития с акцентом на повышение уровня социальной защиты населения

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 января. /ТАСС/. Россия и Аргентина разделяют позиции в отношении развития Группы двадцати (G20) и могут нарастить взаимодействие в рамках этого объединения. Такое мнение посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов высказал в статье, опубликованной в среду в газете Diario Popular.

"Российские подходы к дальнейшему развитию Группы двадцати во многом совпадают с позициями развивающихся государств, в том числе Аргентины, что создает предпосылки для налаживания более тесного взаимодействия между нашими странами. Москва, как и Буэнос-Айрес, считает важным добиваться решения актуальных задач в области устойчивого развития с акцентом на ликвидацию бедности и голода, повышение уровня социальной защиты населения, обеспечение всеобщего беспрепятственного доступа к энергии, продовольствию, услугам здравоохранения и образования", - говорится в статье, опубликованной в преддверии встречи министров иностранных дел G20, которая пройдет в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля.

По словам Феоктистова, как Россия, так и Аргентина через "двадцатку" добиваются демократизации международных экономических и финансовых институтов. "Нас объединяет курс в пользу открытого характера глобальной экономики и недискриминационного подхода ко всем ее участникам, отказа от односторонних ограничительных мер, которые прямо противоречат принципам честной конкуренции и идее свободного рынка. <...> Одним словом, есть все условия для наращивания российско-аргентинского взаимодействия в Группе двадцати в целях решения глобальных проблем, которые требуют выработки согласованных шагов на межгосударственном уровне", - добавил он.

Посол отметил, что G20 "в отличие от замкнутых на себя западоцентричных интеграционных структур не имеет однотонной идеологической или цивилизационной окраски". "В ее рядах одинаково громко звучат голоса участников БРИКС, "семерки", крупных региональных игроков из Африки, Азии, с Ближнего Востока, из Латинской Америки и Карибского бассейна. <...> Рассчитываем, что бразильские партнеры также внесут весомый вклад в сохранение неконфронтационного характера объединения", - написал дипломат.