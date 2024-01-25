Министром экономического развития Прикамья назначили Татьяну Чуксину

До этого она исполняла обязанности руководителя ведомства

ПЕРМЬ, 25 января. /ТАСС/. Министром экономического развития и инвестиций Пермского края стала Татьяна Чуксина. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба министерства.

"К обязанностям руководителя ведомства Татьяна Чуксина приступает 25 января, до этого времени она осуществляла руководством министерством в статусе "исполняющая обязанности", - говорится в сообщении Минэкономразвития Прикамья.

Чуксина исполняла обязанности руководителя ведомства после перехода бывшего министра Эдуарда Соснина на должность главы города Перми летом 2023 года.

Татьяна Чуксина работала в качестве первого заместителя министра в региональном Минэкономразвития с мая 2020 года. Она курировала развитие института государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе правовое и организационное сопровождение проектов ГЧП, разработку предложений по формированию и условиям реализации инвестиционных проектов, основанных на принципах внебюджетного и смешанного финансирования, а также работу организационно-правового отдела ведомства.

По данным ведомства, Чуксина имеет высшее юридическое и экономическое образование. С 2016 года занималась правовыми вопросами некоторых специальных проектных обществ, созданных для реализации концессионных инфраструктурных проектов с привлечением средств институциональных инвесторов.