Песков: дальнейшие перспективы обмена пленными между РФ и Украиной пока непонятны

Пресс-секретарь президента отметил, что "это процесс, который должен идти в абсолютной тишине"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Ничего пока нельзя сказать о том, каковы дальнейшие перспективы обмена пленными между Россией и Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу уточнить, поставлен ли в данный момент обмен на паузу, представитель Кремля заметил, что в отношении дальнейших перспектив этого процесса пока "ничего нельзя сказать".

Говоря о последствиях уничтожения Вооруженными силами Украины (ВСУ) российского военно-транспортного самолета Ил-76, Песков подчеркнул, что то, "каким образом это скажется на перспективах продолжения этого процесса (обмена пленными - прим. ТАСС), это никто не скажет". "Но еще раз повторяю, это процесс (обмен пленными - прим. ТАСС), который должен идти в абсолютной тишине", - добавил он.

ВСУ 24 января сбили над территорией Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. На борту находились 74 человека, включая 65 украинских военных, все они погибли.

В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом и подчеркнули, что Киев знал о перевозке пленных для обмена, который должен был состояться в пункте пропуска "Колотиловка", и атаковал самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении украинских военных. Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, ВСУ осуществили поражение самолета из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса, радиолокационные средства зафиксировали пуск двух украинских ракет, которыми был сбит Ил-76.