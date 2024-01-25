Мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально ушел в отставку

Исполнять обязанности главы города будет Олег Клемешов

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть с 25 января официально покинул свою должность в связи с отставкой по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Сегодня, 25 января 2024 года, Мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию", - говорится в сообщении мэрии.

Исполнять полномочия мэра города Новосибирска в полном объеме с 26 января будет первый заместитель Олег Клемешов, добавили в муниципалитете.

В конце декабря об увольнении Локтя сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Позднее Локоть уточнил, что решил покинуть должность в связи с переходом на новую работу.

Локоть - уроженец Новосибирска. До начала политической карьеры работал в НИИ измерительных приборов. В конце 90-х он, будучи членом КПРФ, стал депутатом горсовета Новосибирска, а в 2003 году был избран депутатом Госдумы. В апреле 2014 года на выборах мэра Локоть, возглавлявший региональное отделение КПРФ, победил представителя "Единой России" Владимира Знаткова с небольшим перевесом голосов. Он был переизбран на второй срок в 2019 году, срок его полномочий истекал в апреле 2024 года.

Прямые выборы мэра Новосибирска были отменены решением депутатов заксобрания Новосибирской области в феврале 2023 года. Теперь мэр будут избираться решением конкурсной комиссии сроком на пять лет. Сейчас прямые выборы мэра сохраняются в пяти городах России - Хабаровске, Якутске, Абакане, Анадыре и Улан-Удэ.