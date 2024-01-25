Песков назвал решение Киева сбить Ил-76 не поддающимся пониманию

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос, анализирует ли Россия ситуацию

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Решение Киева сбить российский самолет Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ не поддается пониманию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это из разряда тех действий, которые не поддаются пониманию", - сказал он в ответ на вопрос, анализирует ли Россия ситуацию.

По данным Минобороны России, ВСУ сбили российский Ил-76 с пленными украинскими военными, летевшими на обмен, из зенитного ракетного комплекса, установленного в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства РФ зафиксировали пуск двух украинских ракет.