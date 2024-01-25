Песков: следствие по Ил-76 должно завершиться, прежде чем представить экипаж к наградам

По словам пресс-секретаря президента, сначала военные должны сказать, что произошло, поскольку это их прерогатива

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Расследование катастрофы российского самолета Ил-76 должно завершиться прежде, чем представить его экипаж к госнаградам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие могут даваться поручения? Просто представьте себе: сначала все-таки должны военные сказать, что произошло. Это могут сказать только наши военные, это их прерогатива", - сказал представитель Кремля.

В ответ на вопрос, есть ли понимание по госнаградам для экипажа, он пояснил: "Нет, пока нет. Пока непонятно до конца, что произошло. Только вчера начали следователи исследовать останки самолета. О чем сейчас можно говорить?"