Путин назвал снятие блокады Ленинграда одним из ключевых событий Великой Отечественной

Президент России направил приветствие участникам и гостям Международного слета потомков победителей "Внуки Победы. Ленинград"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного слета потомков победителей "Внуки Победы. Ленинград", посвященного 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на Международном слете потомков победителей "Внуки Победы. Ленинград". Он посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Одному из ключевых событий Великой Отечественной войны", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что ни один город не проходил через такие "жестокие, мучительные испытания". "Но ленинградцы продолжили сражаться и выстояли. Память об этом подвиге - священна", - добавил он.

Глава государства отметил, что встреча, собравшая ветеранов войны, потомков защитников и жителей Ленинграда, ученых и экспертов, имеет особое нравственное звучание. "Она служит сбережению исторической правды. Воспитанию молодежи на примере героических страниц ратной летописи Отечества, которая складывается из историй наших семей и навсегда сохранит великие биографии поколения победителей", - уточнил он.

Путин поблагодарил всех неравнодушных людей за организацию и поддержку проекта "Внуки Победы. Ленинград", за гражданскую, патриотическую позицию. Он также пожелал участникам и гостям плодотворного общения и всего наилучшего.