Первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности считает, что действующие власти собираются снять с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что "категорически не устраивает украинских военных"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Европейские страны сокращают финансирование Украины, осознавая скорое падение киевского режима. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Европейцы уже осознали, что режим Зеленского близок к падению, и не в коня корм. Режим изжил себя: скоро может разразиться открытый конфликт между ВСУ и украинской властью в Киеве", - написал сенатор в Telegram-канале.

При этом он уточнил, что покинувшая в свое время ЕС Британия, чуть ли не единственная страна, которая, "даже в ущерб своим подданным, продолжает помогать стране 404".

По мнению Бондарева, действующие власти собираются снять с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, что "категорически не устраивает украинских военных". "Высока вероятность военного мятежа на Украине. Так, что европейцы абсолютно правы, что сохраняют свои финансы, и слабо стали финансировать бандеровский режим", - подчеркнул он.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер призвал страны ЕС справедливо распределять бремя помощи Украине и оказывать ей большую поддержку. Линднер подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Киев, однако предостерегает от финансового перегруза.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Киеву постепенно, на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. При этом Будапешт считает, что следует использовать внебюджетные источники финансирования и не брать общие займы.