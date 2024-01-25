Лаврентьев: Ташкент и Доха не рассматривались как альтернатива Астане для встреч по Сирии

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию отметил, что в Москве были "изначально уверены" в сохранении астанинского формата консультаций

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Ташкент и Доха не рассматривались в качестве альтернативной Астане площадки для международных встреч по Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на пресс-конференции по итогам 21-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

В июне 2023 года, на 20-й встрече, МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в Астане и связал это решение с тем, что астанинский процесс справился со своей задачей. В частности, отмечалось желание Анкары восстановить отношения с Дамаском и возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Однако власти Казахстана, как сообщил МИД страны, решили провести новую, 21-ю встречу, после коллективного обращения стран - гарантов формата - России, Ирана и Турции.

"Нет, это недостоверная информация. Ни Ташкент, ни Доха абсолютно не рассматривались", - сказал Лаврентьев, отвечая на соответствующий вопрос.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что в Москве были "изначально уверены" в сохранении астанинского формата консультаций. "Поэтому сразу же после окончания 20-й международной втсречи по Сирии мы стали предпринимать усилия и проводить консультации с нашими казахстанскими друзьями в отношении того, чтобы продолжить [их]", - добавил он.