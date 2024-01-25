Госдума изменила подсудность дел о признании материалов экстремистскими

Соответствующее изменения вносятся в КАС РФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон, который относит дела о признании информационных материалов экстремистскими к подсудности верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения и судов автономных областей или округов.

Соответствующее изменения вносятся в Кодекс административного судопроизводства РФ. Административное исковое заявление о признании информационных материалов экстремистскими можно будет подать в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа по месту обнаружения, распространения данных материалов или по адресу организации, осуществляющей их производство. Сейчас оно подается в районный суд по месту обнаружения, распространения данных материалов или по адресу организации, осуществляющей их производство.

Также устанавливается, что суды смогут привлекать к участию в деле правообладателей, издателей, авторов произведений и (или) перевода соответствующих материалов, если эти лица известны. Если подан административный иск о признании издания религиозного характера экстремистским, суд будет вызывать в судебное заседание специалиста, обладающего специальными знаниями по соответствующей религии.

Корреспондирующие изменения вносятся в закон "О противодействии экстремистской деятельности".