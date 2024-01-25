Постпред РФ: председательство Мальты в ОБСЕ должно снижать конфронтацию на Украине

Александр Лукашевич также отметил, что попытки и коллективного давления на суверенные государства в форме продвижения "некоего миропорядка, основанного на правилах, доказали свою ущербность и тупиковость"

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Работа действующего мальтийского председательства ОБСЕ на украинском направлении должна быть сбалансированной и снижать уровень конфронтации на территории Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета объединения.

"Работа действующего председательства на украинском направлении должна быть сбалансированной и транспарентной, способствовать снижению конфронтации, а не ее усилению. Нынешняя обстановка в Европе, да и в мире в целом, свидетельствует о том, что необходимо научиться слышать друг друга, пока еще не поздно", - подчеркнул Лукашевич.

Российский дипломат также отметил, что попытки и коллективного давления на суверенные государства в форме продвижения "некоего миропорядка, основанного на правилах, доказали свою ущербность и тупиковость". "Они сделали мир менее безопасным и ожидаемо встречают растущее сопротивление", - резюмировал постпред РФ.

В январе Мальта сменила Северную Македонию на посту действующего председательства ОБСЕ.