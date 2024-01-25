Косачев: парламент не приглашал наблюдателей из стран, назвавших выборы нелегитимными

По словам вице-спикера Совфеда, они "лишили себя права выступать в качестве объективных и независимых наблюдателей"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский парламент не направлял приглашения для участия в наблюдении за выборами президента РФ в межпарламентские организации и национальные парламенты, уже назвавшие предстоящие выборы нелегитимными. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин направил 123 приглашения в международные парламентские организации и национальные парламенты 78 стран для участия в качестве наблюдателей на выборах президента РФ.

"Приглашения не направлялись в адрес тех межпарламентских объединений и национальных парламентов, которые уже поспешили назвать предстоящие выборы нелегитимными и тем самым сами лишили себя права выступать в качестве объективных и независимых наблюдателей", - сказал Косачев.

Он добавил, что Федеральное собрание РФ направило приглашения международным наблюдателям за подписями председателей обеих палат парламента.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.