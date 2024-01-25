Косачев: Конгресс США превысит полномочия, приняв закон о передаче активов РФ Киеву

Вице-спикер СФ отметил, что реализовать законопроект без европейской поддержки не получится

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Конгресс США превысит свои конституционные полномочия, если примет закон о передаче Украине конфискованных российских активов, поскольку санкционирует таким образом совершение должностными лицами преступных действий. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя решение комитета по иностранным делам Сената США о поддержке законопроекта.

"С моей точки зрения, если законопроект будет принят, то Конгресс США явно превысит свои конституционные полномочия, поскольку санкционирует совершение исполнительной властью преступных, антиправовых действий, которые к тому же нарушают международные обязательства США (без возможности пересмотра судебной ветвью власти). И вот это все поддержали сенаторы комитета, за исключением республиканца Рэнда Пола, который справедливо обвинил Конгресс США в сохранении мышления времен холодной войны и нежелании наладить отношения с Россией", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Палате представителей Конгресса (с республиканским большинством) подготовлен аналогичный законопроект, который предстоит согласовывать с законопроектом, разработанным в Сенате (с большинством демократов). "Сделать это с учетом избирательной кампании США будет непросто", - полагает Косачев.

Политик обратил внимание на то, что реализовать законопроект без европейской поддержки не получится. "Его разработка, скорее, это сигнал в Евросоюз, дескать - вот вам модельный закон, принимайте такой же. Европейские же чиновники понимают, что такое решение слишком рискованно с юридической точки зрения, не говоря уже о негативных последствиях для евро и репутации западных стран в глазах мирового большинства", - отметил вице-спикер Совфеда.

Косачев считает, что законопроект "в основном носит процедурный, бланкетный характер", а его содержание посвящено "не столько механизму конфискации, сколько наделению неправовыми, а по существу преступными полномочиями должностных лиц". Затрагивает документ только те активы, которые подпадают под юрисдикцию США, в статье 104 идет подмена принципа законности принципом целесообразности.

По мнению зампреда Совфеда, законопроекту уготована "долгая жизнь". "При нормальной правовой логике он и был бы обречен почить в бозе. Но для американцев и европейцев возвращение к нормальности кажется, увы, предвестником апокалипсиса, настолько они сами себя запугали русскими страшилками. Поживем - увидим", - написал Косачев.