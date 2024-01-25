Путин: Индия развивается удивительными темпами и проводит независимую внешнюю политику

По словам президента РФ, с такой страной хорошо расширять сотрудничество

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Развитие Индии идет удивительными темпами, Нью-Дели проводит независимую внешнюю политику, с такой страной хорошо расширять сотрудничество. Такое мнение высказал на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта президент России Владимир Путин.

"Вообще Индия развивается удивительными темпами. Рост ВВП Индии - 7,7% - это один из самых высоких темпов развития экономики, роста экономики в мире. Это тоже сделано благодаря лидерским качествам действующего премьер-министра [Нарендра Моди], именно во время его руководства Индия вышла на такие темпы. Индия проводит независимую внешнюю политику, что непросто в современном мире, но Индия с полуторамиллиардным населением имеет на это право, и под руководством премьер-министра это право реализуется", - сказал он в ответ на вопрос студента из Индии о расширении сотрудничества между странами. Путин также пошутил, что студент выглядит как "вылитый калининградец".