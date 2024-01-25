Захарова заявила, что Сербия не отказывается от партнерства с Россией

По словам официального представителя МИД РФ, республика противостоит влиянию извне

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сербия не отказывается от партнерских связей с Россией и противостоит гибридному влиянию извне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью сербскому изданию "Политика".

"Сербия - пример ответственного государства, защищающего свои национальные интересы и не отказывающегося от партнерских связей с Россией, - отметила дипломат. - Сегодня <…> страна противостоит гибридному влиянию извне, сталкивается с попытками расшатать и подорвать внутреннюю стабильность. Наблюдаемые на улицах Белграда протесты являются примером грубого вмешательства внешних сил в дела суверенного государства".

По словам Захаровой, сербы хорошо помнят, чем могут обернуться общественные потрясения. "Опыт показывает, что разгул радикальных элементов, действующих по указке из-за границы, способен спровоцировать самые губительные последствия, вплоть до коллапса государственной системы, утраты способности принимать решения в интересах граждан", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

"Искренне желаем руководству Сербии продолжать заботиться о подлинных интересах страны, не идти на поводу у тех, кто пытается заставить Белград пожертвовать своей самостоятельностью, отказаться от национальной гордости и идентичности", - резюмировала она.