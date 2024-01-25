Рябков и посол Ирана в России обсудили ядерную сделку и работу в БРИКС

Стороны также подтвердили заинтересованность в углублении координации между Москвой и Тегераном

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил на встрече с послом Ирана Каземом Джалали проблематику иранской ядерной сделки и взаимодействия стран в БРИКС.

"Особое внимание было уделено проблематике Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Рассмотрена также проблематика взаимодействия в БРИКС", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в углублении координации между Москвой и Тегераном по всем ключевым направлениям", - сообщили в дипведомстве.