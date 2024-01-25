Совфед предложит рассмотреть обновление группировки спутников для доступа в интернет

Совет по развитию цифровой экономики планирует рекомендовать Роскосмосу, Минпромторгу, Минфину и Минцифры подготовить предложения по обновлению группировки спутников связи и вещания на геостационарной орбите

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде РФ порекомендует Роскосмосу, Минпромторгу, Минфину и Минцифры подготовить предложения по развитию российской орбитальной группировки с целью обеспечения доступа в интернет. Проект решения совета находится в распоряжении ТАСС.

"Рекомендовать Роскосмосу, Минпромторгу России, Минфину России и Минцифры России подготовить предложения по восполнению и развитию российской низкоорбитальной спутниковой группировки, способной обеспечить качественный доступ в сеть Интернет, в том числе за пределами Российской Федерации", - говорится в документе.

Кроме того, Совет по развитию цифровой экономики планирует рекомендовать ведомствам подготовить предложения по обновлению группировки спутников связи и вещания на геостационарной орбите.