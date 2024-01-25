25 января, 14:18,
обновлено 25 января, 14:30

Лаврентьев заявил, что Израиль перестал заранее информировать Россию об ударах по Сирии

По словам спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию, Израиль стал уведомлять РФ по факту ударов "уже давно"

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Израиль перестал соблюдать договоренность заранее информировать Россию об ударах по Сирии. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Уведомляет, но после нанесения ударов, - сказал он, отвечая на вопрос, уведомлял ли Израиль Россию о последних ударах по территории Сирии. - Я говорю абсолютно серьезно, потому что раньше у нас была с ними договоренность уведомлять за определенное количество времени до нанесения удара".

По словам Лаврентьева, Израиль стал уведомлять Россию по факту ударов "уже давно", а не в связи с событиями в секторе Газа. "Несмотря на то, что мы настаиваем на том, чтобы уведомления были сделаны до нанесения удара, они все-таки на это не идут и уведомляют уже по факту, к сожалению", - отметил спецпредставитель президента РФ. 

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