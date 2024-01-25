Лаврентьев заявил об участии террористов из Идлиба в боевых действиях на стороне Украины

По словам спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, речь идет особенно о выходцах из бывших республик СССР

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Россия обладает данными, согласно которым члены террористических организаций из идлибской зоны деэскалации в Сирии действуют на Украине на стороне Киева. Об этом заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Есть свидетельства, что некоторые члены террористических организаций, расположенных в том числе в идлибской зоне деэскалации, уже действуют на Украине. Особенно выходцы из бывших республик СССР", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у России данные, что боевики ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") из Сирии в последнее время отправляются на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Киева.

В совместном заявлении стран по итогам прошедшей 24-25 января в Астане 21-й международной встречи по Сирии в астанинском формате говорится, что Россия, Турция и Иран "выразили серьезную обеспокоенность присутствием и активностью террористических групп, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации и за ее пределами".