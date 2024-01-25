Медведев на заседании рабочей группы ВПК обсудил эффективность контрбатарейной борьбы

Как отметил зампред Совбеза, в первую очередь речь идет о разработке и производстве радиолокационных систем, артиллерийской разведки

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. На нем, в частности, обсуждалось повышение эффективности контрбатарейной борьбы.

"Отдельный упор сегодня сделаем на повышении эффективности контрбатарейной борьбы", - сказал Медведев, открывая встречу. В первую очередь, продолжил он, речь идет о разработке и производстве радиолокационных систем, артиллерийской разведки.

"Продолжим сегодня в рамках деятельности нашей рабочей группы по контролю за производством наиболее востребованных образцов военной техники обсуждать реальную ситуацию по тому, что сделано и чего не сделано, контролировать те мероприятия, которые были запланированы", - отметил зампред Совбеза РФ.

Видеозапись опубликована на его странице в соцсети "ВКонтакте".