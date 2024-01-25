Посол РФ заявил, что Россия и Белоруссия создают комиссию для защиты исторической правды

Борис Грызлов отметил, что важна грамотная координация усилий и конструктивный вектор дискуссии

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия создают совместную комиссию, которая призвана содействовать защите исторической правды и развитию просветительской деятельности в исторической сфере. Об этом журналистам сообщил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

"Сегодня в Минске был подписан меморандум о взаимопонимании между Межведомственной комиссией по историческому просвещению при президенте Российской Федерации и Республиканским советом по исторической политике при администрации президента Республики Беларусь. В соответствии с ним создается совместная российско-белорусская комиссия по истории, которая призвана содействовать координации двусторонних усилий, связанных с защитой исторической правды, сохранением памяти о нашей общей истории, отражаемой в том числе в учебной литературе, а также развитием просветительской, экспертной, консультационной и другой общественно значимой деятельности в области истории", - сказал он.

Посол отметил, что меморандум "стал логичным продолжением активной совместной работы по сохранению исторической правды, которую на системной основе ведут Россия и Беларусь" и масштабы которой все возрастают. "Весомый вклад в борьбу с фальсификацией истории сегодня вносят не только историки и государственные деятели, но и публицисты и лидеры общественного мнения с большим охватом аудитории. Важно грамотно координировать эти усилия, задавать конструктивный вектор дискуссии, вырабатывать общие подходы", - подчеркнул дипломат.

"Ведь кризис текущей модели мироустройства во многом спровоцирован именно стремлением Запада переписать прошлое в выгодном ему ключе. Мы как общество и государство должны понимать - это не просто информационная агрессия. Каждый исторический факт, смысл которого западники пытаются переврать, впоследствии используется ими как обоснование для навязывания мировому сообществу вполне конкретных внешнеполитических установок, - заявил российский посол. - Все прекрасно помнят, как после долгих лет ползучей дискредитации решающей роли СССР в победе над нацизмом наши противники призвали пересмотреть состав участников Совета Безопасности ООН с правом вето. Аналогичные заходы регулярно делаются и в отношении других стран, которые ведут независимую внешнюю политику, например против Беларуси".

Необходимый инструментарий

Грызлов указал на то, что Россия и Белоруссия "обязаны иметь весь необходимый инструментарий, чтобы на корню купировать любые угрозы такого рода". "Более того - действовать наступательно. Результаты изысканий наших историков нужно грамотно и доступно доносить до широкой внутренней и внешней аудитории, при этом пробиваться через стену лжи и дезинформации, которую построили западные политики и СМИ", - отметил он.

"В этом контексте подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании является важным шагом к консолидации академического и информационного потенциала Союзного государства в сфере исторической политики. Уверен, что его реализация внесет значимый вклад в борьбу с фальсификацией истории и защиту наших общих интересов", - указал посол.

Церемония подписания состоялась в здании администрации президента Белоруссии, подписи под документом поставили председатель межведомственной комиссии, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко.

По словам Мединского, меморандум стал "первой, символической, бумагой", которая будет мотивировать "научные круги, историков, преподавателей к еще более тесному сотрудничеству". "В рамках этого меморандума между комиссиями по исторической памяти Белоруссии и России, я думаю, завяжутся плотные отношения и возникнут какие-то новые интересные проекты", - сказал он.

Республиканский совет по исторической политике был создан распоряжением президента Белоруссии Александра Лукашенко в начале февраля 2022 года в целях "сохранения исторической правды о героическом прошлом белорусского народа, формирования историко-государственного мировоззрения, укрепления историко-культурной и духовно-этической общности белорусов".

Межведомственная комиссия по историческому просвещению создана указом президента России Владимира Путина в конце июля 2021 года "в целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории".