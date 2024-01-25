Путин сыронизировал над размерами Монако

Президент РФ заметил, что это княжество - само по себе очень компактно

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не впечатлился обещаниями насчет того, что Музей Мирового океана в Калининграде будет "больше, чем в Монако". Глава государства в шутку заметил, что это княжество - само по себе очень компактно.

На совещании по развитию Калининградской области Путину доложили, как идет возведение нового корпуса музея. Его намерены достроить в 2024 году.

"В Монако, помню, [есть] что-то подобное, там есть музей моря", - припомнил Путин. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пояснил, что музей в Монако весьма небольшой по сравнению с калининградским. "У них и страна-то какая маленькая", - с улыбкой ответил Путин.

В целом же идея ему понравилась. Как считает президент, такой музей будет востребован и поможет поддержать туристический поток в регион. "Достроить только надо, а так все хорошо", - указал глава государства. Хуснуллин заверил, что это будет сделано.

Строительство нового корпуса ведется с 2014 года. На встрече студент Калининградского государственного технического университета поднял вопрос завершения строительства. Президент переадресовал этот вопрос губернатору, отметив, что деньги на строительство из федерального бюджета выделены.