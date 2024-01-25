Богданов и делегация "Ансар Аллах" осудили удары США и Британии по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Стороны также обсудили урегулирование военно-политического кризиса в Йемене

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов принял делегацию йеменского движения "Ансар Аллах", они обсудили обострение в акватории Красного моря. Об этом сообщили в МИД РФ, отметив, что стороны осудили удары США и Великобритании по Йемену.

Отдельное внимание было уделено развитию трагических событий в зоне палестино-израильского конфликта, а также обострению в связи с этим обстановки в акватории Красного моря. В данном контексте были решительно осуждены предпринятые США и Великобританией ракетно-бомбовые удары по Йемену, которые способны дестабилизировать ситуацию в региональном масштабе", - говорится в сообщении дипведомства.

Кроме того, Богданов и делегация обсудили урегулирование военно-политического кризиса в Йемене. "При этом была подчеркнута важность наращивания международных усилий по скорейшему созданию необходимых условий для налаживания полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН", - добавили в МИД РФ.