Песков: Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке украинских военнопленных Ил-76

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что следователи уже начали работу

КАЛИНИНГРАД, 25 января. /ТАСС/. Россия своевременно сообщила Украине о перевозке военнопленных самолетом Ил-76, который был сбит украинскими вооруженными силами в Белгородской области, сообщил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь я предлагаю все-таки ориентироваться на сообщения, которые были с нашей стороны. Наши представители говорили, что такие сообщения были сделаны своевременно", - сказал представитель Кремля.

Он отметил при этом, что "вся механика, связанная с процессом обмена, - это деликатная информация". "Это то, что должно осуществляться вне публики и не должно публиковаться где-то. Поэтому, наверное, в интересах продолжения этого процесса вряд ли нужно все эти детали сейчас обсуждать", - добавил Песков.

Он напомнил, что следователи уже начали работу. "Мы знаем, что сейчас уже нашли черные ящики, мы знаем, что на остатках фюзеляжа самолета обнаружили отверстия от поражающих элементов. Соответственно, следователям предстоит определить тип поражающих элементов и к какому виду вооружений это относится", - заключил пресс-секретарь.