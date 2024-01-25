Постпред РФ заявил, что Россия создавала ОБСЕ и будет решать, сохранять ее или нет

По словам Александра Лукашевича, для этого необходимо учитывать легитимные интересы Москвы

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Россия принимала участие в создании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и будет принимать решение о продолжении ее работы. Для этого необходимо учитывать легитимные интересы Москвы, заявил российским журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Мы создавали эту организацию, и мы будем решать в значительной степени, стоит ее сохранять или не стоит, для каких целей, как она укладывается в цели, которые преследует Российская Федерация на нынешнем этапе. <...> Хотите, чтобы эта форма сотрудничества сохранялась в Европе? Значит, надо учитывать прежде всего легитимные интересы России и наших союзников", - подчеркнул Лукашевич.

ОБСЕ является крупнейшей межрегиональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Ее созданию предшествовало подписание 1 августа 1975 года в Хельсинки Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкские соглашения), созванного по инициативе СССР в 1973 году для поиска путей разрядки напряженности между странами социалистического и капиталистического лагерей в период холодной войны. Этот документ, заключенный после интенсивных двухлетних консультаций 33 европейскими странами, США и Канадой, заложил принципы международного сотрудничества. 1 января 1995 года Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе было преобразовано в ОБСЕ.

В январе Мальта сменила Северную Македонию на посту председателя ОБСЕ. В ходе министерского совещания в Скопье в декабре 2023 года Россия согласилась на продление срока мандата генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид и трех других высших руководителей организации на девять месяцев, до сентября текущего года. Для согласования кандидатур их сменщиков понадобится согласие Москвы.

Страны ОБСЕ также не могут согласовать регулярный бюджет организации с 2022 года. Россия выступает за консенсусный подход к составлению финансовых обязательств ОБСЕ.