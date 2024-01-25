Постпред РФ назвал консенсус по председательству ОБСЕ в Скопье "русским чудом"

На эту должность также претендовала Эстония, однако Россия выступала против ее кандидатуры

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Консенсусное решение по выбору нового председательства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) было принято благодаря усилиям России. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

"Это русское чудо в Скопье. Чудо произошло благодаря присутствию министра [иностранных дел РФ Сергея Лаврова] и нашей гибкости в поиске компромисса", - заявил дипломат.

На встрече министров иностранных дел в Скопье в декабре 2023 года было решено, что Мальта сменит Северную Македонию на посту действующего председателя ОБСЕ. На эту должность также претендовала Эстония, однако Россия выступала против ее кандидатуры. Председатель сменяется ежегодно.

Относительно слов министра иностранных дел Мальты Яна Борга о поиске кандидатуры на пост действующего председателя на 2026 год, дипломат отметил, что в нынешних условиях организация может не дожить до этого времени. Вместе с тем Лукашевич подчеркнул, что, с точки зрения базовых решений ОБСЕ, организация должна иметь председателя на 2-3 года вперед.