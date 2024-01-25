Сальдо сообщил об уничтожении группировкой "Днепр" на Херсонщине лодки с десантом ВСУ

Также, по словам главы региона, операторы БПЛА "Ланцет" и FPV-дронов поразили четыре автомобиля Вооруженных сил Украины

ГЕНИЧЕСК, 25 января. /ТАСС/. Группировка "Днепр" за сутки уничтожила на херсонском направлении лодку с десантом, пункт дислокации и наблюдательный пост украинских войск, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"За прошедшие сутки оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения в Херсонской области существенных изменений не претерпела. Противник продолжал удерживать позиции на части территории села Крынки, предпринимал попытки переброски десанта и грузов, вел воздушную разведку с помощью беспилотников, использовал минометы и дроны для нанесения ударов. <...> Артиллеристы уничтожили или разгромили три пункта временной дислокации боевиков, два наблюдательных пункта, два склада, миномет, потопили лодку с десантом", - написал в Telegram-канале Сальдо.

Кроме того, операторы БПЛА "Ланцет" и FPV-дронов уничтожили четыре автомобиля Вооруженных сил Украины, три лодки, три антенны связи, два блиндажа и генератор.