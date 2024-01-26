Песков заявил, что Россия всегда открыта для переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал утверждения агентства Bloomberg, согласно которым Москва якобы зондирует возможность проведения переговоров с Вашингтоном об урегулировании украинского кризиса

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по урегулированию на Украине, Москва предпочитает добиваться своих целей дипломатическими средствами. Об этом заявил агентству Bloomberg пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал утверждения агентства, согласно которым Россия якобы зондирует возможность проведения переговоров с США об урегулировании кризиса вокруг Украины. "Президент [России Владимир] Путин неоднократно заявлял, что Россия была открыта, остается открыта и будет оставаться открыта для переговоров по Украине, - отметил Песков. - Мы решительно настроены на достижение своих целей. И предпочли бы добиться этого дипломатическими средствами. Если же нет, то военная операция будет продолжаться до достижения наших целей".

Со своей стороны руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон отметила, что у США нет данных об изменении в позиции России по Украине. "Нам не известно об описанных [в статье] сдвигах в позиции России", - сказала Уотсон Bloomberg. "Украине решать, идти ли на переговоры с Россией, когда и каким образом", - считает представитель СНБ.