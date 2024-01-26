Россия призвала СБ ООН осудить уничтожение Ил-76 украинскими войсками

Киев закопался в своем вранье по этой катастрофе, подчеркнул первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский

ООН, 26 января. /ТАСС/. Россия призывает государства - члены Совета Безопасности ООН осудить катастрофу сбитого Вооруженными силами Украины в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Призываем членов Совета Безопасности и руководство ООН решительно осудить этот и все другие террористические акты киевской хунты", - сказал он на заседании Совета Безопасности, созванном Россией из-за катастрофы Ил-76.

"Молчание в данной ситуации лишь укрепляет уверенность коррумпированного диктаторского режима Зеленского", - подчеркнул дипломат. "Однако все, что мы видим пока, - это весьма примитивные и трусливые попытки представителей киевской власти вопреки очевидным фактам сбросить с себя ответственность за это преступление. Действуя таким образом, они уже откровенно заврались, запутались и закапывают себя в этом вранье все больше и больше", - сказал он.

По словам Полянского, предварительное расследование показало, что этот террористический акт ВСУ осуществили с применением зенитно-ракетного комплекса. "Ракеты были запущены из населенного пункта Липцы Харьковской области. Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления подобно тому, как они являются подельниками ВСУ при обстрелах из западных вооружений мирных кварталов российских городов", - отметил дипломат.