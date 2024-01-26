Миссия РФ при ООН: Франция поставила интересы НАТО выше своих обязательств председателя СБ

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Париж "не выдержал натовского катка солидарности"

ООН, 26 января. /ТАСС/. Франция поставила интересы Североатлантического альянса выше своих обязанностей в качестве председателя Совета Безопасности ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в связи с отказом Франции 24 января проводить запрошенное Россией заседание Совета Безопасности по поводу сбитого Вооруженными силами Украины российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными.

"Сожалеем, что французская дипломатия, которая ранее демонстрировала суверенный подход, не выдержала натовского катка солидарности, поставив интересы НАТО и <...> Киева выше ваших обязательств председателя СБ ООН", - сказал он на заседании Совета Безопасности в связи с катастрофой самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью украинскими военными.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия запросила на 15:00 по местному времени (23:00 мск) 24 января срочное заседание Совбеза по этой теме.