Постпредство РФ: данные об ударе по Ил-76 говорят, что это продуманное преступление Киева

Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту согласованного ранее обмена, подчеркнул первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 26 января. /ТАСС/. Все данные об уничтожении Ил-76 украинскими войсками указывают на то, что это было преднамеренное и продуманное преступление киевского режима. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена", - сказал он на заседании Совета Безопасности, созванном РФ из-за катастрофы Ил-76.

"Киевский режим по каким-то необъяснимым любому здравомыслящему человеку причинам решил ее [встречу по обмену] сорвать, причем самым варварским способом", - добавил дипломат.