РФ заявила, что Украина показывает неспособность выполнять даже технические договоренности

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский также напомнил, что в 2022 году Киев отказался от "уже парафированного проекта мирного договора в Стамбуле" под натиском "западных кураторов"

ООН, 26 января. /ТАСС/. Власти в Киеве продемонстрировали неспособность выполнять даже технические договоренности, уничтожив российский самолет с украинскими военнопленными на борту. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Как мы можем относиться к заявлениям и гарантиям [украинского] режима и его западных спонсоров после того, как киевский диктатор еще раз наглядно продемонстрировал, что он не может выполнить даже техническую договоренность об обмене заключенными?" - спросил российский дипломат. Он выступил на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по инициативе России в связи с катастрофой самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных.

"Впишите это [уничтожение самолета] в контекст использовавшихся для вооружения Украины Минских соглашений и отказа киевских властей от уже парафированного проекта мирного договора в Стамбуле в апреле 2022 года под натиском своих западных кураторов. И вам станет понятно, почему мы [Россия], не отказываясь от переговорной опции в принципе, продолжаем специальную военную операцию на Украине, начатую для спасения жизней жителей Донбасса", - отметил Полянский.