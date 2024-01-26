Постпредство РФ: Запад пытается переводить стрелки на РФ, оправдывая преступления Киева

Заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский подчеркнул, что это делается в угоду политической конъюнктуре

ООН, 26 января. /ТАСС/. Запад оправдывает все преступления Киева и пытается переводить стрелки на Россию. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Запад по-прежнему в угоду политической конъюнктуре оправдывает любые преступления своих киевских марионеток, пытаясь переводить стрелки на Россию, даже когда факты говорят об обратном", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН в связи с катастрофой самолета Ил-76, сбитого над Белгородской областью украинскими военными.