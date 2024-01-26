Постпредство РФ назвало параноидальным выступление представителя Украины на СБ ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский также отметил, что его украинская коллега, вероятно, получила установку "продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим"

ООН, 26 января. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал в четверг параноидальным выступление зампостпреда Украины на заседании Совета Безопасности всемирной организации в связи со сбитым Вооруженными силами Украины в Белгородской области российским самолетом Ил-76 с украинскими военнопленными.

"Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно, как всегда, параноидальное и бредовое. Скажу лишь, что, видимо, установка, которую моя коллега получила, - продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим", - сказал он.

Полянский также отметил, что "списки [находившихся на сбитом Ил-76 украинских военнопленных] были опубликованы и доведены до украинской стороны в установленном порядке". "Отрицать это абсолютно бессмысленно", - подчеркнул российский дипломат. Он также напомнил, что Россия до сих пор не может добиться списка погибших в Буче весной 2022 года.

В понедельник на заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что всемирная организация, несмотря на многочисленные запросы РФ, так и не предоставила список погибших в Буче.

В апреле 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о возбуждении уголовного дела после украинской провокации в городе Буче Киевской области по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он отметил, что Министерство обороны Украины в целях дискредитации военнослужащих РФ и намеренной, заранее спланированной провокации распространило по западным СМИ якобы видеозаписи из Бучи как доказательство массового уничтожения мирных жителей.