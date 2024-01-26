"Известия": ЦИК попросил граждан открепиться от участка в РФ при голосовании за границей

По словам члена комиссии Павла Андреева, многие не делают этого и не прикрепляются к зарубежному участку, так как все равно есть возможность проголосовать, не совершая этих действий

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Центральная Избирательная комиссия (ЦИК) просит россиян открепиться от избирательных участков в России и прикрепиться к зарубежному участку, если во время президентских выборов они будут находиться и голосовать в другой стране. Об этом "Известиям" сообщил член ЦИК Павел Андреев.

"Избиратель должен находиться в списке на одном участке. Те, кто имеет постоянную регистрацию в РФ, но планируют голосовать за рубежом, могут воспользоваться системой "Мобильный избиратель", чтобы переприкрепиться на участок за рубежом. К сожалению, ввиду возможности проголосовать за рубежом, не совершая этих действий, многие игнорируют это требование", - объяснил Андреев изданию.

Как отмечают "Известия", если избиратель придет голосовать на зарубежный участок, не открепившись от участка по месту регистрации, то он все равно получит бюллетень. Однако ему будет необходимо подписать заявление о том, что он не принимал участия в голосовании ранее и осведомлен об ответственности за нарушение закона.

Санкции за неоднократное голосование предусматривает как Кодекс об административных правонарушениях, так и Уголовный кодекс (УК) РФ. Так, получение бюллетеня для голосования более одного раза, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит штрафом в размере 30 тыс. рублей. Участие в голосовании более двух раз, согласно УК, грозит штрафом в размере до 300 тыс. или лишением свободы на срок до трех лет.

Как уточнил Андреев, данные по примерному количеству голосующих за рубежом на президентских выборах появятся уже по их результатам. Это связано со сложностью подсчета граждан на участках, так как формирование списков за границей носит заявительный характер. "Цифра избирателей за рубежом, предоставляемая МИД России на основании консульского учета, который пока у нас не является обязательным, не может быть показательной. На выборах президента России в 2018 году за рубежом проголосовали свыше 450 тыс. человек. Сколько будет в этом году - спрогнозировать сложно", - добавил член ЦИК.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.