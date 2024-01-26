Путин поздравил руководство Индии с Днем республики

Президент России отметил, что страна дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства с индийской стороной

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра этой страны Нарендру Моди с национальным праздником - Днем республики, отметив, что Россия дорожит отношениями привилегированного стратегического партнерства с Индией.

"Дорожим отношениями привилегированного стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать конструктивное российско-индийское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.