Видеопоздравление посольства РФ в Дели по случаю Дня республики в Индии стало хитом

Сотрудники диппредставительства и члены их семей в ярких индийских и русских национальных костюмах записали видеоклип с танцевальным шоу под песню из блокбастера режиссера Санни Деола "Беглецы"

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 января. /ТАСС/. Посольство России в Дели необычно поздравило Индию с отмечаемым в пятницу в стране Днем республики. Видеооткрытка, подготовленная российским диппредставительством, стала вирусной в местных СМИ и соцсетях.

По случаю праздника сотрудники посольства и члены их семей в ярких индийских и русских национальных костюмах записали и смонтировали видеоклип с танцевальным шоу под один из хитов Болливуда из блокбастера режиссера Санни Деола "Беглецы" (Gadar, 2001/2023).

Российское видеопоздравление распространили все крупные индийские СМИ, а в социальных сетях оно стало настоящим хитом. Как написало издание Economic Times, партнерство между Россией и Индией выдержало испытание временем и осталось непоколебимым, несмотря на глобальные вызовы.

На официальном аккаунте дипмиссии РФ на платформе Х в первые часы оно набрало более 150 тыс. просмотров и более 1 тыс. репостов. "Россия любит Индию", "Россияне празднует наш праздник с нашей песней", "Вот почему мы любим Россию", - пишут в комментариях под видео индийские пользователи Х.

Посол РФ в Индии Денис Алипов в отдельном поздравительном сообщении, размещенном в Х, пожелал индийским друзьям процветания и благополучия. "Да здравствует Индия! Да здравствует российско-индийская дружба", - написал он.

15 августа 1947 года Индия получила независимость от Великобритании, а 26 января 1950 года вступила в силу конституция страны, провозгласившая ее республикой. С тех пор каждый год отмечается День республики, а в Нью-Дели проходит военный парад. Дата была выбрана потому, что 26 января 1930 года партия "Индийский национальный конгресс" официально провозгласила декларацию о борьбе за полную независимость Индии от Британской империи.