Матвиенко поздравила руководство Индии с Днем республики

По словам председателя Совета Федерации, страна является проверенным временем другом и единомышленником России

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Общность национальных интересов объединяет Россию и Индию, которая является проверенным временем другом и единомышленником РФ. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной вице-президенту Индии, спикеру Совета штатов (верхней палаты) парламента Джагдипу Дханкхару по случаю национального праздника - Дня республики.

"Россию и Индию объединяют не только искренние взаимные симпатии, но и общность долгосрочных национальных интересов, совпадающие взгляды на ключевые проблемы глобального развития. Особо привилегированное стратегическое партнерство с Республикой Индией является одним из приоритетов российской внешней политики. В лице вашей страны Россия имеет проверенного временем друга и единомышленника", - написала спикер Совфеда.

Она отметила, что с теплотой вспоминает свой визит в Нью-Дели в октябре 2023 года для участия в девятом саммите глав парламентов государств "Группы двадцати" и переговоры с Дханкхаром, в ходе которых обсуждались вопросы двусторонней повестки и были намечены шаги по интенсификации межпарламентского сотрудничества. "В Совете Федерации <...> готовы и далее планомерно расширять взаимодействие с Советом штатов парламента Республики Индии на основе общенационального консенсуса в обеих странах в пользу всемерного упрочения российско-индийского диалога на благо народов наших стран", - подчеркнула Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента пожелала своему индийскому коллеге здоровья и благополучия, а дружественному индийскому народу - мира и процветания.