МИД РФ: МВФ в угоду США нарушает все принципы, лишь бы не выдавать России доллары

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) под контролем США идет на нарушение всех принципов, лишь бы не выдавать России и Белоруссии доллары. Об этом говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексея Дробинина, опубликованной на сайте газеты "Известия".
"Подконтрольные США органы МВФ, не смущаясь, идут на нарушение собственного устава, лишь бы не выдавать России и Белоруссии доллары в обмен на специальные права заимствования", - отметил дипломат.
На этом фоне сюрреалистично выглядит "почти безграничное, превышающее страновые лимиты выделение средств киевскому режиму, который их, очевидно, никогда не вернет", продолжил Дробинин. "В финансово-экономической области неоколониальные практики проявляются в форме заморозки государственных и частных активов в западных юрисдикциях по геополитическим мотивам. Следующим шагом, по всей видимости, станет конфискация средств с их передачей в третьи руки по решению новых колонизаторов", - подчеркнул представитель дипведомства.
Развенчание неоколониализма
По словам дипломата, сегодня все большее число государств открыто выступает против несправедливой политики Вашингтона, его сателлитов и подконтрольных Западу международных организаций. "Множатся примеры успешного межгосударственного сотрудничества вне западоцентричных структур, - отметил он. - Набирают силу БРИКС, ШОС, обрело новое звучание Движение неприсоединения, на площадке ООН создана Группа друзей в защиту Устава всемирной организации".
Дробинин подчеркнул, что важную роль в запуске международной дискуссии по всем аспектам данной актуальной темы призван сыграть Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" в Москве.
"Его учредительное заседание намечено на февраль этого года, - продолжил представитель МИД. - В заключение хотелось бы привести слова президента Российской Федерации Владимира Путина из его выступления на Всемирном русском народном соборе: "Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира". Наряду со специальной военной операцией, вкладом нашей страны в борьбу за справедливость становятся развенчание и низвержение неоколониализма".