МИД РФ: МВФ в угоду США нарушает все принципы, лишь бы не выдавать России доллары

Директор департамента внешнеполитического планирования ведомства Алексей Дробинин отметил, что на этом фоне сюрреалистично выглядит "почти безграничное, превышающее страновые лимиты выделение средств киевскому режиму, который их, очевидно, никогда не вернет"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) под контролем США идет на нарушение всех принципов, лишь бы не выдавать России и Белоруссии доллары. Об этом говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексея Дробинина, опубликованной на сайте газеты "Известия".

"Подконтрольные США органы МВФ, не смущаясь, идут на нарушение собственного устава, лишь бы не выдавать России и Белоруссии доллары в обмен на специальные права заимствования", - отметил дипломат.

На этом фоне сюрреалистично выглядит "почти безграничное, превышающее страновые лимиты выделение средств киевскому режиму, который их, очевидно, никогда не вернет", продолжил Дробинин. "В финансово-экономической области неоколониальные практики проявляются в форме заморозки государственных и частных активов в западных юрисдикциях по геополитическим мотивам. Следующим шагом, по всей видимости, станет конфискация средств с их передачей в третьи руки по решению новых колонизаторов", - подчеркнул представитель дипведомства.

Развенчание неоколониализма

По словам дипломата, сегодня все большее число государств открыто выступает против несправедливой политики Вашингтона, его сателлитов и подконтрольных Западу международных организаций. "Множатся примеры успешного межгосударственного сотрудничества вне западоцентричных структур, - отметил он. - Набирают силу БРИКС, ШОС, обрело новое звучание Движение неприсоединения, на площадке ООН создана Группа друзей в защиту Устава всемирной организации".

Дробинин подчеркнул, что важную роль в запуске международной дискуссии по всем аспектам данной актуальной темы призван сыграть Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" в Москве.

"Его учредительное заседание намечено на февраль этого года, - продолжил представитель МИД. - В заключение хотелось бы привести слова президента Российской Федерации Владимира Путина из его выступления на Всемирном русском народном соборе: "Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира". Наряду со специальной военной операцией, вкладом нашей страны в борьбу за справедливость становятся развенчание и низвержение неоколониализма".