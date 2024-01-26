На Филиппинах образовали избирательный участок для голосования на выборах президента РФ

Голосование пройдет 17 марта

БАНГКОК, 26 января. /ТАСС/. Голосование на предстоящих выборах президента России пройдет на Филиппинах 17 марта на избирательном участке при российском посольстве в Маниле. Об этом сообщило российское диппредставительство в своем Telegram-канале.

"При посольстве Российской Федерации в Республике Филиппины образован избирательный участок №8402, охватывающий граждан Российской Федерации, находящихся в пределах консульского округа посольства", - говорится в сообщении.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.