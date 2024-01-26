Эксперт заявил, что кризис на Ближнем Востоке будет ограниченным

Заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов отметил, что участники конфликта не хотят полномасштабной войны

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Масштабы нынешнего конфликта на Ближнем Востоке будут ограниченными, игроки в регионе не хотят полномасштабной войны. Об этом заявил профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

"Обострение ситуации на Ближнем Востоке носит, по-видимому, затяжной характер. <…> Судя по имеющейся информации, настоящего конфликта каждый из участников [не хочет], какие бы заявления он не делал. Будь то Соединенные Штаты Америки, Иран, на самом деле воевать по-настоящему не хотят. Потому что могут быть очень серьезные и пока не просчитывающиеся последствия для каждой из сторон", - сказал он на дискуссии клуба "Валдай", посвященной эскалации в Йемене и Красном море.

"Мы предложили американцам возобновить деятельность наших на то выделенных официальных дипломатов, будь то в четверке международных посредников ближневосточных или по другим направлениям, где у нас были уже отработанные варианты организации встреч, - продолжил он. -На данный момент из Вашингтона идет отрицательный ответ, это очень плохо. Они говорят, что по Йемену и по другим вопросам достаточно тех дискуссий, которые происходят в Совете Безопасности ООН".

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары стали ответом на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали, в частности, места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов. Впоследствии удары такого рода наносились еще несколько раз. Вашингтон предупреждает хуситов о готовности и далее применять против них силу, а также использовать невоенные инструменты давления на них.

В ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле, столице Иракского Курдистана. Согласно заявлению элитных частей ВС Ирана, бомбардировке были подвергнуты "несколько объектов террористов в Эрбиле в ответ на недавние террористические акты внутри Ирана".