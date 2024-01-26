В Кремле возмутились тому, что Запад не осудил теракт Киева против Ил-76

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что произошедшая катастрофа беспрецедентна и требует должной оценки мирового сообщества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Кремль не удовлетворен итогами заседания Совета Безопасности ООН по ситуации со сбитым российским самолетом Ил-76: Запад так и не осудил этот ужасающий теракт Киева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До сих пор от стран Запада нет решительного осуждения этого ужасающего террористического акта, ужасающего уничтожения самолета, который перевозил [людей]. Для нас все-таки в первую очередь там были наши летчики и сопровождающие, то есть погибли россияне. Но и погибло очень большое количество украинских военнопленных. Ни слова осуждения мы не слышали. В этом плане, конечно, нет", - пояснил он в ответ на вопрос, устроили ли Москву итоги встречи.

Представитель Кремля подчеркнул, что произошедшая катастрофа беспрецедентна и требует должной оценки мирового сообщества. Он обратил внимание, что Киев не впервые уничтожает собственных граждан. "Они начали последовательно это делать с 2014 года. Киев начал уничтожать свое население. Это продолжение таких действий", - указал пресс-секретарь президента РФ.

В ответ на вопрос, планирует ли Россия представить в Совбез ООН доказательства причастности Украины к крушению, он напомнил, что пока идет работа следователей. "Решения будут приниматься по мере того, как следователи получат всю необходимую информацию", - сообщил представитель Кремля.

Песков отказался комментировать прозвучавшие в Киеве заявления о том, что некоторые из пленных, названные погибшими при крушении Ил-76, были переданы Украине во время предыдущих обменов. "Нет, мне ничего про это не известно", - сказал представитель Кремля. "Мне также неизвестно, что эти списки (украинских пленных, перевозившихся сбитым Ил-76 - прим. ТАСС) где-то официально публиковались", - указал он.

Пресс-секретарь президента РФ не стал отвечать и на вопрос о том, как планируется поступить с останками погибших украинских пленных. "Сейчас я не могу этого сказать, я просто не располагаю такой информацией", - отметил Песков.