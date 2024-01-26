Президент проведет совещание по социально-экономическому развитию городской агломерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 26 января работает в Санкт-Петербурге, там он проведет совещание по социально-экономическому развитию городской агломерации и примет участие в церемонии закладки пятого серийного атомохода "Ленинград". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент [работает] в Питере. В Санкт-Петербурге также президент проведет большое совещание по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что мероприятие пройдет в смешанном формате: часть участников будут присутствовать на нем очно, остальные - по видеосвязи.

До совещания Путин "примет участие в церемонии закладки пятого серийного атомохода - атомного ледокола "Ленинград", рассказал Песков. "[Это] очень важное мероприятие", - заметил он, подчеркнув, что Россия является мировым законодателем в области атомных ледоколов и, будучи страной, развивающей арктические инфраструктуры, использует это преимущество.

По словам представителя Кремля, на церемонии будут присутствовать генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и глава ВТБ Андрей Костин.