Песков заявил, что РФ внимательно ознакомится с планом ФРГ по сдерживанию России

По словам пресс-секретаря президента, Берлин встал на путь решительной конфронтации с Москвой

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия внимательно ознакомится с разрабатываемым Германией планом по сдерживанию РФ, Берлин встал на путь решительной конфронтации с Москвой, и это не является секретом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, - это не секрет. В этом плане здесь какой-то новизны нет. Но, безусловно, с учетом этого известного настроя Берлина нам нужно будет внимательно ознакомиться с таким планом", - сказал он, отвечая на вопрос, связанный с разработкой ФРГ плана по сдерживанию РФ.

Ранее агентство DPA со ссылкой на главу территориального командования Бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодемана сообщило о том, что власти Германии до апреля представят первый после завершения холодной войны оперативный план обороны, в котором будут прописаны действия сил безопасности, организаций и промышленности.