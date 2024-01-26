Песков сообщил, что визит президента Венесуэлы в РФ прорабатывается

Пресс-секретарь президента России обратил внимание на партнерство Москвы и Каракаса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию прорабатывается, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также обратил внимание на партнерство Москвы и Каракаса.

"Визит действительно прорабатывается, в нем есть потребность", - сказал Песков. "Точных дат этого визита пока нет. Будем вас ориентировать по мере их согласования", - добавил пресс-секретарь президента.

"Российско-венесуэльские отношения продолжают развиваться, это наш хороший партнер на Латиноамериканском континенте", - отметил также Песков.

Ранее посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес сообщил журналистам, что Москва и Каракас обсуждают, в какой конкретно момент может состояться визит Мадуро в Россию. По словам дипломата, поездка венесуэльского лидера запланирована на этот год.