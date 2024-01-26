Песков заявил, что Россия не отказывается от требований нейтральности Украины

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что Москва могла бы рассмотреть возможность снять требования об отказе Украины от вступления в НАТО

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сообщение агентства Bloomberg о якобы готовности России отказаться от требований к Украине о ее невступлении в НАТО и нейтральном статусе абсолютно не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Bloomberg выступило с утверждениями о том, что Россия якобы зондирует возможность проведения переговоров с США об урегулировании кризиса вокруг Украины. В частности, по утверждениям источника, которые привело агентство, Москва могла бы рассмотреть возможность снять требования об отказе Украины от вступления в НАТО и ее нейтральном статусе.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил на прямой линии и пресс-конференции, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей СВО, которые остаются неизменными.